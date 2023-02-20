Hollandalı atlet Femke Bol 41 yıllık rekoru tarihe gömdü

Hollanda'da düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar 400 metre yarışında mücadele eden atlet Femke Bol, klasmanın 41 yıldır kırılamayan rekorunu ele geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:25
Hollandalı atlet Femke Bol 41 yıllık rekoru tarihe gömdü
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Hollandalı atlet Femke Bol, pazar günü Apeldoorn'da düzenlenen Hollanda Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metreyi 49.26 saniyede koşarak rekor kırdı.

Bol, Çek atlet Jarmila Kratochvilova tarafından 7 Mart 1982'de kırılan 49.59'luk önceki rekoru geride bıraktı.

"SEYİRCİLERİN GÜRÜLTÜSÜNDEN REKORU KIRDIĞIMI ANLADIM"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Bol, "Burada hiç bu kadar çok insan görmemiştim. Çizgiyi geçtiğimde kalabalığın çıkardığı gürültüden rekorun bana ait olduğunu anladım" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki 400 metre engelli yarışında ABD'li Sydney McLaughlin ve Dalilah Muhammad'ın ardından bronz madalya kazanan 22 yaşındaki atlet, "Bu rekoru buradaki tüm taraftarlar sayesinde kırdım" ifadelerini kullandı.



Femke Bol Atletizm rekor

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