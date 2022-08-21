Hollandalı futbolcu Memphis Depay'ın Juventus'a transferinde pürüz çıktı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'dan ayrılacağı belirtilen Hollandalı futbolcu Memphis Depay'ın Juventus ile anlaşamadığı ileri sürüldü.
Adı Galatasaray ile de anılan Hollandalı futbolcu Memphis Depay'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona'nın takımdan göndermek istediği Hollandalı yıldızın henüz Juventus ile anlaşmaya varamadığı belirtildi.
Haberde İtalyan devinin Depay ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Daha önce Juventus'un Hollandalı yıldızla yıllık 6 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilmişti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Başarılı oyuncu Barcelona formasıyla çıktığı 37 maçta, 13 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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