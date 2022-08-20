Galatasaray'ın futbolcusu Patrick van Aanholt'a ırkçı yorum!

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:51

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor’u Bafetimbi Gomis’in golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, kendisine yapılan ırkçı yoruma tepki gösterdi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu, Gomis’in golünde asisti yapan isim olmuştu. Instagram’da bir fotoğrafının altına Felemenkçe yapılan ırkçı yoruma karşı, “Bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım” diyen Van Aanholt’un Instagram’dan paylaştığı cevabı şu şekilde;

“Eleştiriyi, galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi kabul eder, tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslan gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da yapılan bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım.”