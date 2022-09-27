Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de de görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Vitesse ile anlaştı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu.
Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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