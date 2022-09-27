Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de de görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Vitesse ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 10:25
Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu!
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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu.

Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


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