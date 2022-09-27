Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

27 Eylül 2022 Salı, 10:25

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu.

Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.