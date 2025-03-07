Houston, Alperen'in 22 sayısıyla kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta New Orleans Pelicans'ı 109-97 mağlup etti.
NBA'de 6 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, deplasmanda Pelicans'ı 12 sayı farkla yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.
Rockets'ta Alperen Sengun, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken 6 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Amen Thompson ise 21 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.
Pelicans'ta Trey Murphy, 26 sayı ve Zion Williamson ise 20 sayı, 10 ribaunt kaydetti.
ADEM BONA'DAN 6 SAYI
Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-105 mağlup etti.
Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Philadelphia 76ers'ta Kelly Oubre, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokluk performans sergiledi.
DONCİC - LEBRON İKİLİSİ GALİBİYETİ GETİRDİ
Batı Konferansı'nda 2. sıradaki Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'i uzatmalara giden karşılaşmada 113-109 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, 7 ribaunt, 12 asist, 4 top çalma ile oynarken LeBron James 31 sayı, 12 ribaunt, 8 asist kaydetti.
Knicks'te Jalen Brunson'un 39 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Chicago Bulls: 123-125
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 124-118
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 123-105
Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 119-121
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 97-109
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 113-109 (uzatmalarda)
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