Houston Rockets'ın galibiyetine Alperen Şengün damgası
Alperen Şengün'ün 27 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaptığı ve maçın en skorer oyuncusu olduğu maçta Houstos Rockets, Detroit Pistons'ı mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi.
Rockets'ın Pistons deplasmanında kazandığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.
Pistons'ta Cade Cunningham'ın 26 ve Isaiah Stewart'ın 16 sayısı, sezonun 7. yenilgisini önleyemedi.
JOKIC'TEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Denver Nuggets, sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti.
Üst üste 5 olmak üzere 7. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta etkileyici bir performansa imza atan Nikola Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18 ve Michael Porter Jr 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.
LEBRON JAMES'TEN "TRİPLE-DOUBLE"
Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.
Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.
RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Houston Rockets: 99-101
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 107-113
Indiana Pacers-New York Knicks: 132-121
Orlando Magic-Washington Wizards: 121-94
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 107-105 (Uzatmada)
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 116-127
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 94-95
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 118-127 (Uzatmada)
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 122-120
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 89-134
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 123-103
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