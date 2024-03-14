Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e servet: Tarihe geçebilir...

NBA takımlarından Houston Rockets'ın milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e 5 yıllık 225 milyon dolarlık yeni bir sözleşme önereceği iddia edildi. Bu kontrat ile milli oyuncu, yılda 45 milyon dolar kazanarak Türk spor tarihinin en fazla kazanan oyuncusu rekorunu eline geçirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:42
Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e servet: Tarihe geçebilir...
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Houston Rockets, NBA'deki 3. sezonunu tamamlamak üzere olan 21 yaşındaki Alperen Şengün'e yeni sözleşme önerme hazırlığında.

225 MİLYON DOLARLIK YENİ SÖZLEŞME

The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre, Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e 5 yıllık 225 milyon dolarlık "maximum" sözleşme önermeye hazırlanıyor.  

REKOR KIRABİLİR

Alperen’in teklifi kabul etmeye sıcak baktığı belirtilirken, bu kontrat ile milli oyuncu, yılda 45 milyon dolar kazanarak Türk spor tarihinin en fazla kazanan oyuncusu rekorunu eline geçirecek.

21 yaşındaki yıldız basketbolcunun Houston Rockets ile gelecek yılda sözleşmesi bulunuyor. Rockets'ın yeni sözleşme teklifi 2025-26 sezonundan itibaren geçerli olacak.

TARİHE GEÇTİ 

2.1 boyundaki Alperen , bu sezon çıktığı 63 maçta 21,1 sayı (%53,7), 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla takım rekorunu kırdı. Alperen, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta 45 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Milli basketbolcu NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak da tarihe geçti. 

SAKATLIK YAŞADI 

Alperen, Houston Rockets‘ın Sacramento Kings‘e mağlup olduğu maçın son anlarında sağ ayağını kontrolsüz bir şekilde yere yan basarak sakatlanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası yerden kalkamayan milli basketbolcu, sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.

Ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde darbeye bağlı kemik ödemi tespit edilen Alperen Şengün'ün normal sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyebileceği ileri sürülmüştü.


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