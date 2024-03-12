Tekerlekli sandalye ile terk etmişti: Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığı hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:59
Tekerlekli sandalye ile terk etmişti: Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu!
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Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın ayrıntıları ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında korkulduğu kadar büyük bir sakatlık yaşanmadı ancak ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi oluştu.

AMELİYAT GEREKMİYOR

Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun sakatlığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.

Haberde, Alperen'in 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün sakatlık yaşamıştı.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, salonu tekerlekli sandalye ile terk etmişti.


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