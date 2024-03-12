Sakatlanan Alperen Şengün'den ilk açıklama: Son durumunu paylaştı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sakatlığına dair ilk kez konuştu. Şengün, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem bulunmamakta. Bileğim burkulduğu için küçük bir tedavi sürecim olacak" ifadelerini kullandı.
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, önceki gece oynanan Sacramento Kings maçının son anlarında yaşadığı sakatlık sonrasında oyun alanını tekerlekli sanadalye ile terk etmek zorunda kalmıştı.
"DESTEĞİNİZİ HİSSETMEK BANA GÜÇ VERDİ"
Milli basketbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile dizinde bir sıkıntı olmadığını, bileği burkulduğu için tedavi süreci geçireceğini ifade etti.
En kısa zamanda çalışmalara başlayacağını ifade eden Alperen Şengün, "Yaşadığım sakatlık sonrası arayıp soran ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem bulunmamakta. Bileğim burkulduğu için küçük bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden de daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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