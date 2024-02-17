Hugh Dallas'tan VAR kayıtları açıklaması: 'Her karar incelenecek'

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:04
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları açıklaması: 'Her karar incelenecek'
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Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Dallas, hakemlerin baskı altında iletişim becerilerini geliştirmek için THY pilotları ile çalışma yapıldığını söyledi. 

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Dallas, "Bu hafta İstanbul'daydım ve hakemlerle konuşmaları için THY'den pilotlar getirdik. Howard Webb de İngiltere'de benzer bir şey yapmıştı ve iyi karşılanmıştı" şeklinde konuştu. 

İşte Dallas'ın VAR kayıtları için sözleri: 

"Bu hafta sonundan itibaren tüm önemli olaylarda konuşmanın ses kaydı yayınlanacak. Hakemler ve VAR arasındaki bu diyaloglar net ve doğru olmalı."

"HER KARAR İNCELENECEK"

"Türkiye'de futboldaki coşku nedeniyle, her yorumun inceleneceğini biliyoruz. Bu giderek daha da yaygınlaşacak. İspanya'da zaten VAR kayıtları açıklanıyor."

"ŞEFFAFLIĞI GÖSTERECEK"

"Sonuç olarak bu, şeffaflığı, hakemlerin ve VAR arasında saklayacak hiçbir şey olmadığını gösterecek."


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