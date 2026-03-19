Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu

19.03.2026 01:14:00
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda nefes kesen bol gollü maçlar oynandı. Çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının tamamının oynanmasıyla sona erdi. Gecenin ilk maçında Barcelona 7-2 kazanarak Newcastle United'ı elemiş ve çeyrek finale çıkmıştı. 

Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda kaybederek Avrupa macerasına nokta koydu. 

BAYERN FARKLI TURLADI

23.00 seansının bir diğer maçında Bayer Münih, ilk maçta deplasmanda 6-1 yendiği Atalanta'yı konuk etti. 

Bayern Münih bu maçı da 4-1 kazanarak son 8'e kaldı.

ATLETİCO YENİLSE DE ÇEYREK FİNALDE 

İlk maçı 5-2 kaybeden Tottenham ise sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Tottenham maçı 3-2 kazansa da toplamda 7-5'lik skorla elendi. 

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Paris SG - Liverpool

Real Madrid - Bayern Münih

Barcelona - Atletico Madrid

Sporting CP - Arsenal

