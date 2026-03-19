Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının tamamının oynanmasıyla sona erdi. Gecenin ilk maçında Barcelona 7-2 kazanarak Newcastle United'ı elemiş ve çeyrek finale çıkmıştı.
Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda kaybederek Avrupa macerasına nokta koydu.
BAYERN FARKLI TURLADI
23.00 seansının bir diğer maçında Bayer Münih, ilk maçta deplasmanda 6-1 yendiği Atalanta'yı konuk etti.
Bayern Münih bu maçı da 4-1 kazanarak son 8'e kaldı.
ATLETİCO YENİLSE DE ÇEYREK FİNALDE
İlk maçı 5-2 kaybeden Tottenham ise sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Tottenham maçı 3-2 kazansa da toplamda 7-5'lik skorla elendi.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Paris SG - Liverpool
Real Madrid - Bayern Münih
Barcelona - Atletico Madrid
Sporting CP - Arsenal