Hüküm giymiş çocuk tecavüzcüsüne tepki! Olimpiyatlara damga vurdu...

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:50

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:50

Steven, olimpiyatlardaki ilk maçına 28 Temmuz'da İtalya karşısında çıktı, fakat hüküm giymiş çocuk tecavüzcüsü, kalabalığa tanıtılırken yuhalamalarla karşılandı.

29 yaşındaki oyuncu, takıma seçilmesiyle ilgili tartışmalar karşısında 'ikinci bir şans için minnettar olduğunu' söylemişti.

Van de Velde, 12 yaşındaki bir İngiliz kıza karşı işlediği üç tecavüz suçunu kabul etmesinin ardından, 2016 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

FACEBOOK ÜZERİNDEN TANIŞMIŞ

Basından derlenen bilgilere göre Steven, çocukla Facebook üzerinden tanışmış ve küçük yaşta olduğunu bilerek onunla buluşmak üzere Amsterdam'dan İngiltere'ye seyahat etmişti.

Cezasının 12 ayını çekmesinin ardından Hollanda'ya nakledildi ve bir ay sonra da serbest bırakıldı.

2018'de NOS'a verdiği bir röportajda suçu üstlendiğini vurguladı ve "Sonuçlarına katlanmak zorundayım. Bu hayatımın en büyük hatasıydı" dedi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AYAKTA

Öte yandan, Rape Crisis England & Wales, adlı tecavüz karşıtı sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Steven'in Paris 2024'te yarışmasına nasıl izin verildiğine ilişkin soruşturma çağrısı yaparken, bir çocuk tecavüzcüsünün Olimpiyatlara dahil edilmesini, 'şok edici' olarak nitelendirdi.

BBC'nin haberine göre IOC, Olimpiyatlara katılacak sporcuların seçiminden komitelerin sorumlu olduğunu söyledi.

STEVEN VAN DE VELDE KİMDİR?

Steven van de Velde, 8 Ağustos 1994'te Hollanda'nın Lahey kentinde doğmuş bir plaj voleybolcusudur. Kariyerinde birçok uluslararası turnuvaya katılmış ve birden fazla ilk on derecesi elde etmiştir. Van de Velde, Hollanda plaj voleybolunda önemli bir figürdür.

Van de Velde'nin kariyeri 2010'ların başında başlamış ve hızla yükselmiştir. Çeşitli oyuncularla başarılı ortaklıklar kurmuş ve şu anki ortağı Matthew Immers ile 2023'ten bu yana önemli sonuçlar elde etmiştir. İkili, World Beach Pro Tour'da birçok zafer ve üst sıralamalar elde etmiştir.

MAHKUMİYETİ VE ÖZEL HAYATI

Ancak, Van de Velde'nin kariyeri ciddi bir suç mahkumiyeti ile gölgelenmiştir. 2016 yılında, 2014'te işlediği çocuk tecavüzü suçu nedeniyle bir İngiliz mahkemesi tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ceza süresinin bir kısmını Hollanda'da bir hapishanede çekmiş ve 13 ay sonra serbest bırakılmıştır. Bu mahkumiyete rağmen, yarışmalara geri dönmüş ve 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Hollanda'yı temsil etmesi tartışmalara neden olmuştur.

Steven van de Velde, kişisel hayatında Alman voleybol oyuncusu Kim van de Velde (kızlık soyadı Behrens) ile evlidir ve bir çocukları vardır. Suç geçmişine rağmen, Van de Velde büyük spor etkinliklerinde yer almaya devam etmekte ve medyanın ilgisini çekmektedir.