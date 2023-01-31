Hulk'un videosu çok konuşuldu! Maç sırasında 6 kilo verdi...
Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız futbolcusu Hulk'un sosyal medyada yayımlanan videosu çok konuşuldu.
Brezilya kulübü Atletico Mineiro, yıldız futbolcusu Hulk'un bir maç içerisindeki kilo kaybını konu alan bir video paylaştı.
İki gün önce Tombense'yi 2-1 yenen Atletico Mineiro'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda maç öncesi ve maç sonrası tartıya çıkan Hulk'un kilosundaki değişim şoke etti.
Hulk antes do jogo: 97,6 kg— Atlético (@Atletico) January 30, 2023
Hulk depois do jogo: 91,9 kg
Será que ele correu muito durante o jogo? O homem é uma máquina em campo! pic.twitter.com/RtMs3DGRMK
Videoda maç öncesi tartıya çıkan Hulk 96.6 kilogram gelirken maç sonrasında 91.9 kilogram çıkıyor. 90 dakika sahada kalan ve 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Hulk'un maç sırasında 5.7 kilogram kaybettiği görüldü.
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