Hulk'un videosu çok konuşuldu! Maç sırasında 6 kilo verdi...

Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız futbolcusu Hulk'un sosyal medyada yayımlanan videosu çok konuşuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:14
Hulk'un videosu çok konuşuldu! Maç sırasında 6 kilo verdi...
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Brezilya kulübü Atletico Mineiro, yıldız futbolcusu Hulk'un bir maç içerisindeki kilo kaybını konu alan bir video paylaştı.

İki gün önce Tombense'yi 2-1 yenen Atletico Mineiro'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda maç öncesi ve maç sonrası tartıya çıkan Hulk'un kilosundaki değişim şoke etti.

Videoda maç öncesi tartıya çıkan Hulk 96.6 kilogram gelirken maç sonrasında 91.9 kilogram çıkıyor. 90 dakika sahada kalan ve 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Hulk'un maç sırasında 5.7 kilogram kaybettiği görüldü.


Atletico Mineiro hulk Brezilya

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