Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hull City 2025'i galibiyetle kapattı!

Hull City 2025'i galibiyetle kapattı!

30.12.2025 00:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hull City 2025'i galibiyetle kapattı!

Hull City, İngiltere Championship'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Middlesbrough'yu 1-0 mağlup etti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son dönemde yakaladığı yükselişi Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı.

Ligde Middlesbrough deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Bu sonucun ardından Hull City, son dönemdeki yüksek form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.

Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte ligde 41 puana yükseldi ve yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son dönemde ligde düşüşe geçen ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Middlesbrough ise Hull City mağlubiyetinin ardından 43 puanda kaldı.

Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough, Derby County deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #hull city #İngiltere Championship #Middlesbrough

İlgili Haberler

Galatasaraylı taraftarlardan yönetime Erden Timur tepkisi!
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime Erden Timur tepkisi! Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un mahkeme tarafından tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.
Fenerbahçe'de forma giymişti: Andrew Goudelock gözaltına alındı!
Fenerbahçe'de forma giymişti: Andrew Goudelock gözaltına alındı! Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen 37 yaşındaki ABD'li basketboldu Andrew Goudelock'ın gözaltına alındığı aktarıldı.
Fas Afrika Uluslar Kupası'nda lider olarak son 16 turunda!
Fas Afrika Uluslar Kupası'nda lider olarak son 16 turunda! Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider olarak tamamladı.