Hull City, 4 maç sonra güldü! Birmingham 0-1 Hull City

31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:18

İngiltere Championship'te Hull City, Birmingham'a konuk oldu. Hull City, mücadeleden Oscar Estupinan'nın 77. dakikada attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Birmingham ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında bu kez Middlesbrough'u ağırlayacak.