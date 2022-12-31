Hull City, 4 maç sonra güldü! Birmingham 0-1 Hull City
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, deplasmanda Birmingham'ı 1-0'lık skorla mağlup etti ve ligde 4 maç sonra kazandı.
İngiltere Championship'te Hull City, Birmingham'a konuk oldu. Hull City, mücadeleden Oscar Estupinan'nın 77. dakikada attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Hull City, ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Birmingham ise 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında bu kez Middlesbrough'u ağırlayacak.
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