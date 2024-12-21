Hull City aylar sonra kazandı

Championship'te son sırada bulunan Hull City, Swansea City'yi 2-1 yenerek aylar sona maç kazandı. Turuncu siyahlılar maç fazlasıyla düşme hattının bir sıra üstüne çıktı.

Hull City aylar sonra kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 20:00

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 22. haftasında Swansea City'yi konuk etti.

Ev sahibi takım, 34. dakikada Joao Pedro ve 80. dakikada Burstow'un golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk takımda Darling 42. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.

Champinship'te son galibiyetini 1 Ekim'de QPR'ye karşı alan Hull City 13 maç sonra galip geldi. Turuncu siyahlılar puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla düşme hattının bir sıra üstü 21. sıraya yükseldi. Swansea City ise 9. yenilgisini yaşadı ve 27 puanda kaldı.


Etiketler: #hull city #Swansea City #İngiltere Championship

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