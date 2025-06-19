Hull City'den flaş Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir kulvarda devam edebilmesi için sözleşmenin sona erdirildiği belirtildi. Joao Pedro, geçen sene Eylül ayında serbest oyuncu statüsünde Hull City kadrosuna katılmıştı.
36 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Deneyimli oyuncu, İngiliz temsilcisinde geçirdiği sürede toplam 36 resmi maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hull City, Pedro'ya MKM Stadyumu'ndaki katkılarından ötürü teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.