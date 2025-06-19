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Hull City'den flaş Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu!

Hull City'den flaş Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu!

19.06.2025 18:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Hull City'den flaş Joao Pedro kararı: Resmen duyuruldu!

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Joao Pedro ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir kulvarda devam edebilmesi için sözleşmenin sona erdirildiği belirtildi. Joao Pedro, geçen sene Eylül ayında serbest oyuncu statüsünde Hull City kadrosuna katılmıştı.

36 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Deneyimli oyuncu, İngiliz temsilcisinde geçirdiği sürede toplam 36 resmi maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hull City, Pedro'ya MKM Stadyumu'ndaki katkılarından ötürü teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.

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