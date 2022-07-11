Hull City, Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı
Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini duyurdu.
Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Hull City'nin açıklaması şu şekilde:
"Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaşmaya varılmıştır."
1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon Euro’ya anlaştığı öğrenildi.
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