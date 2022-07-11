Hull City, Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:52

Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hull City'nin açıklaması şu şekilde:

"Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaşmaya varılmıştır."

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon Euro’ya anlaştığı öğrenildi.