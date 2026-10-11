Samsun Açık'ta şampiyon Ayla Aksu!

Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.
AYLA AKSU ŞAMPİYON OLDU
Şampiyonanın son gününde tek kadınlarda milli tenisçi Ayla Aksu, İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası şampiyonu oldu.
Şampiyona madalya töreni ile sona erdi.