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İlhan Palut'tan VAR tepkisi: 'Sağlıksız bir görüntü'

İlhan Palut'tan VAR tepkisi: 'Sağlıksız bir görüntü'

11.10.2026 17:46:00
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İlhan Palut'tan VAR tepkisi: 'Sağlıksız bir görüntü'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından konuştu. Palut, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

İlhan Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Palut, karşılaşmayı kazanarak moral bulmayı hedeflediklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti

"ÇOK İYİ OYNAMADIK AMA..."

Savunma disiplininden memnun olduğunu aktaran Palut, şöyle konuştu:

"Çok mu iyi oynadık değil ama gol atanın kazanacağı bir maç ve biz buna bence daha yakındık ama olmadı. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Bir yandan gol yemiyoruz. Bir disiplin var. Burası işin sürdürülmesi gereken tarafı ama üretmekte de son 3 maçta 1 gol atabildik. Öteki taraftan baktığımız zaman sıkıntı yaşadığımız ve bunun sürdüğü de bir gerçek. Burayı pozitife çevirmemiz gerekiyor."

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"VAR GÖRÜNTÜSÜ SAĞLIKSIZ"

Palut, karşılaşmanın 56. dakikasında yaşanan, ilk anda lehlerine verilen penaltı kararının saha kenarında izlenerek iptal edildiği pozisyona ilişkin, VAR sisteminde sunulan görüntülerin yetersizliğinden şikayet etti.

Stadın kamera açıları açısından oldukça elverişli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Hakeme VAR ekranında oldukça uzak ve sağlıksız bir görüntü sunuldu. Topun savunmanın kapalı eline çarpma ihtimali var ancak sunulan teknolojik imkanlar ve görüntüler insanları ikna edici netlikte değildi" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #Başakşehir #konyaspor #ilhan palut

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