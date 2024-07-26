Hull City ile yollar ayrılmıştı: Liam Rosenior'un yeni takımı belli oldu!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg, Hull City'den ayrılan teknik direktör Liam Rosenior'u takımın başına getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:00
Hull City ile yollar ayrılmıştı: Liam Rosenior'un yeni takımı belli oldu!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ayrılan Liam Rosenior'un yeni adresi belli oldu.

Önceki günlerde Patrick Vieira ile yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg, Liam Rosenior'u takımın başına getirdi.

78 MAÇTA 27 GALİBİYET

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğüne Liam Rosenior'u getirdiğini duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri kullanıldı.

7 Mayıs'ta Hull City'den ayrılan 40 yaşındaki teknik direktör, Hull City'nin başında geçirdiği 1.5 yılda çıktığı 78 maçta 27 galibiyet 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde ederek 1.40 puan ortalaması yakalamıştı.


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