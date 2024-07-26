Hull City ile yollar ayrılmıştı: Liam Rosenior'un yeni takımı belli oldu!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg, Hull City'den ayrılan teknik direktör Liam Rosenior'u takımın başına getirdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ayrılan Liam Rosenior'un yeni adresi belli oldu.
Önceki günlerde Patrick Vieira ile yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg, Liam Rosenior'u takımın başına getirdi.
78 MAÇTA 27 GALİBİYET
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğüne Liam Rosenior'u getirdiğini duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri kullanıldı.
7 Mayıs'ta Hull City'den ayrılan 40 yaşındaki teknik direktör, Hull City'nin başında geçirdiği 1.5 yılda çıktığı 78 maçta 27 galibiyet 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde ederek 1.40 puan ortalaması yakalamıştı.
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