Hull City, hazırlık kampı için Türkiye'ye geliyor!
Hull City, Antalya'da hazırlık kampı ve dostluk maçı için 7-12 Ekim tarihleri arasında Belek'te bulunacak.
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Championship'te mücadele eden Hull City 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya'ya geliyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, daha önce de geldiği Antalya'nın Belek beldesinde hazırlık kampı ve dostluk maçı yapacak.
Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve yıldız oyuncularının katılımıyla 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek.
Etiketler: #hull city #Antalya #Hazırlık kampı
Spor Haberleri
- Marsilya'nın konuğu Angers
- Napoli'nin konuğu Como!
- Trabzonspor duyurdu: Yıldız oyuncudan kötü haber!
- Lassana Diarra transfer kurallarını değiştirebilir!
- Hull City, hazırlık kampı için Türkiye'ye geliyor!
- Yıldız futbolcudan Nuri Şahin'e kötü haber!
- Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- Hollandalı eski futbolcudan flaş yorum
- Jose Mourinho için Premier Lig iddiası
- A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...