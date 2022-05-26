Hull City, Jean Michael Seri ile ilgileniyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fulham ile olan sözleşmesi biten eski Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri için devreye girdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fulham ile olan sözleşmesi biten eski Galatasaraylı oyuncu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.
Fulham'ın 2018'de 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nice'ten kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sona eren sözleşmesi ile takımdan ayrılıyor. 2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymiş olan Seri için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği belirtiliyor.
Football Insider'ın haberine göre, Hull City, Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planlıyor. Acun Ilıcalı'nın takımının Premier Lig hedefiyle bu yaz transfer döneminde etkin olabileceği ifade ediliyor. Haberde, Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Seri transferine sıcak baktığı belirtiliyor.
Jean Michael Seri, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Fakat Fulham'ın, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği ve Fildişi Sahili doğumlu tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılacağı açıklandı.
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