Hull City kötü seriye dur diyemedi!
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City, İngiltere Championship'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Norwich City'ye 2-1 mağlup oldu.
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İngiltere Championship'in 27. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile David Wagner'in yönetimindeki Norwich City karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich City 2-1 kazanırken goller; 36. dakikada Jon Rowe ve 88. dakikada Christian Fassnacht'tan geldi.
SON 5 MAÇTA 4 YENİLGİ
Hull City'nin tek golünü 90+1'de Tyler Morton kaydederken, milli futbolcu Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte son 5 lig maçında 4 mağlubiyet alan Hull City 39 puanda kalırken, Norwich City 38 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk olurken, Norwich City evinde West Bromwich'i ağırlayacak.
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