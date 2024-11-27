Hull City ligin dibine demir attı: Hasreti 9 maça çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sheffield Wednesday'e 2-0 mağlup oldu.

Hull City ligin dibine demir attı: Hasreti 9 maça çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:17

İngiltere Champhionship'in 17. hafta maçında Hull City, Sheffield Wednesday'i konuk etti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Sheffield Wednesday'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Josh Windass ve 81. dakikada Michael Smith kaydetti.

HULL CITY'NİN HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

ABDÜLKADİR FORMA GİYDİ

Hull City'de forma giyen milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Sheffield Wednesday 22 puana ulaştı. Hull City ise 15 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Middlesbrough ile karşılaşacak. Sheffield Wednesday ise Derby County'ye konuk olacak.


Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #Sheffield Wednesday #İngiltere Championship

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