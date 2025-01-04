Hull City, maça Türk bayrağının getirilmemesini talep etmişti: Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:30

Güncelleme: 04.01.2025 - 10:30

Hull City Kulübü ve Acun Ilıcalı, 4 Ocak 2024'te oynanacak olan Leeds United-Hull City maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulüp, 2000 yılında Leeds United'ın Galatasaray ile oynadığı UEFA Yarı Final maçında kulüplerini desteklerken trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Chriropher Loftus ve Kevin Speight'in anısına, taraftarlarından Türk bayrağının statta bulundurulmamasını istedi.

Acun Ilıcalı, tartışma konusu olan bu karar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı;

"Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır."

"Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir."

"Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir."

HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI

Hull City yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, 5 Nisan 2000'de kulüplerini desteklerken trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Chriropher Loftus ve Kevin Speight'in anısına Leeds United'ın yanında yer alacaktır."

"Taraftarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygıdan dolayı stadyuma Türk bayrağı ve formaları getirmemelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.