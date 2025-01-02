Hull City, Middlesbrough karşısında 90+3'te yıkıldı

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City konuk ettiği Middlesbrough'a 1-0 mağlup oldu.

Hull City, Middlesbrough karşısında 90+3'te yıkıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:10

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Middlesbrough'u konuk etti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Middlesbrough'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Alex Gilbert kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Hull City, 22  puanla 22. sırada kaldı. Middlesbrough ise 40 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

Hull City'de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro 70, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ise 59. dakikada oyunda kaldı.

İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City, Leeds United'ı konuk edecek.  Middlesbrough ise Cardiff'i ağırlayacak.


Etiketler: #Middlesbrough #hull city #İngiltere Championship

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