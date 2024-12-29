Hull City son dakikalarda kazandı!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:26

Güncelleme: 29.12.2024 - 20:26

İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Longman kaydetti.

Lige kötü başlayan ve son sıraya kadar inen Hull City, son 3 maçında 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından yukarı tırmandı.

Son 3 maçta 2. kez yenilen Blackburn ise 38 puanda kaldı.

Hull, gelecek hafta Middlesbrough'u ağırlayacak. Blackburn ise Leeds deplasmanına gidecek.