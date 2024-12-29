Hull City son dakikalarda kazandı!
İngiltere Championship'in 24. haftasında Hull City, Blackburn Rovers'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Longman kaydetti.
Lige kötü başlayan ve son sıraya kadar inen Hull City, son 3 maçında 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından yukarı tırmandı.
Son 3 maçta 2. kez yenilen Blackburn ise 38 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Middlesbrough'u ağırlayacak. Blackburn ise Leeds deplasmanına gidecek.
Etiketler: #hull city #İngiltere Championship #Blackburn Rovers
Spor Haberleri
- Hull City son dakikalarda kazandı!
- Vitor Pereira deplasmanda Tottenham'a diş geçiremedi!
- Beşiktaş kongresinde şoke eden olay!
- Galatasaray, Aliağa Petkimspor karşısında zorlanmadı!
- Manchester City, deplasmanda 8 maç sonra güldü!
- Napoli, Venezia'yı tek golle geçti!
- Fatih Terim'den ilk maçında ilk galibiyet!
- ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a şans tanımadı!
- Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 3 sayı farkla devirdi!
- Galatasaray için flaş transfer iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Tandoğan sonrası
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu
- 'Nevzat boyutundan eksik kalmıştır'