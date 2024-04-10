Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hull City, İngiltere Championship'in 42. hafta karşılaşmasında sahasında Middlesbrough ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Championship'te 42. hafta heyecanı sürüyor.
Liam Rosenior yönetimindeki Hull City, sahasında Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.
HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI SAAT KAÇTA?
The MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'de başlayacak.
HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Gavin Ward'ın yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Hull City, İngiltere Championship'te oynadığı son maçta deplasmanda Cardiff'i 3-1 mağlup etmişti.
Middlesbrough ise sahasında Swansea City'yi 2-0 mağlup etmişti.
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