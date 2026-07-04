Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: 'Süper Lig'den futbolcu almamız zorlaştı'

Hull City ile Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı, Transfermarkt'e konuştu.

Acun Ilıcalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ben hayatımı başarı üzerine kurdum ve beni açıkçası en çok mutlu eden şey başarılı olmak. Hull City projesinin benim için ticari bir tarafı yok. Ben bu projeye, küresel bir marka yaratmak ve bir Türk'ün sahibi olduğu takımın dünyada ne kadar büyük başarılara imza atabileceğini göstermek vizyonuyla bakıyorum. Sosyal medyadaki yorumlar aslında doğru; ben hayata da, yaptığım işlere de bir oyun olarak bakıyorum. Bugüne kadar hayata geçirdiğim tüm yatırımlardan bu denli zevk almamın temel sebebi de hepsini birer oyun olarak görmemdir. Zaten bu bakış açısı sayesinde ticari hayatta çok rahat risk alabiliyorum."

FENERBAHÇE DÖNEMİ

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve orada üstlendiğim görevden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Ancak Fenerbahçe’deki sorumluluklarımın ağırlığı sebebiyle o dönem Hull City’ye daha az vakit ayırabildiğim bir gerçek. Bu durum, kulüpteki sistemin iyi işlemesini ne yazık ki olumsuz etkiledi ve açıkçası hayallerimizin uzağında kaldık. Öte yandan, o sezon çok ciddi sakatlık şanssızlıkları yaşadığımızı da göz ardı etmemek gerekir. Bir önceki sezon takımı sırtlayan ve transfer ettiğimiz oyuncuların yüzde 80'ini oluşturan ana iskeletten, sakatlıklar nedeniyle uzun süre faydalanamadık."

"EN GERÇEKÇİ HEDEF PLAY-OFF'TU"

Sezon başındaki temel hedefiniz şampiyonluk muydu?

"İlk ve en gerçekçi hedefimiz Play-off hattında yer almaktı ancak bunun da ötesine geçebileceğimize inanıyorduk. Çünkü kadromuz, dışarıdaki insanların düşündüğü kadar zayıf bir kadro değildi; biz de taraftarımız da kalitemizin farkındaydık. Hatta sezon başında bizi küme düşme adayı olarak gösterdiklerinde, taraftarımız da tıpkı benim gibi bu iddialarla dalga geçti; yani bu konuda yalnız değildim. Kadromuzun gücünü biliyorduk ve hocamızın da bu oyuncu grubuyla harika bir uyum yakaladığını hissettiğimiz an, tüm Hull City camiası olarak "İşte bu sene, o sene olabilir" düşüncesine yürekten inanmaya başladık."

"BÜTÇE 150 MİLYON EURO"

"Oyuncu maaşları ve bonservis bedelleri de dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon Euro civarında bir bütçemiz olacak."

Kaç oyuncu transfer edilecek, kaç oyuncuyla yollar ayrılacak?

"Kadromuza yaklaşık 11-12 yeni oyuncu katmayı planlıyoruz. Oyuncuları göndermekten ziyade, Premier League'de yeterince süre alamayacağını düşünen isimler kendi istekleriyle ayrılmayı tercih edebiliyor. "Championship'e gideyim, orada her maç 80-90 dakika düzenli oynayıp kendimi kanıtlayayım" diyen oyuncularımız olacaktır. Kulüp olarak bu oyuncularımızın önünü açacağız elbette."

Türkiye Süper Lig'inden beğendiğiniz ve "Hull City'ye transfer edebilir miyim?" diye düşündüğünüz oyuncular var mı?

"Türkiye Süper Ligi son 3-4 yılda kalitesini ve marka değerini ciddi derecede artırdı. Bu durum bir futbolsever olarak beni mutlu etse de, diğer yandan kulübümüz adına oradan futbolcu almamızı oldukça zorlaştırdı. Eğer 5 yıl öncesinde olsaydık, Türkiye Ligi'nden 3-4 futbolcuyu rahatlıkla Premier League'e götürebileceğimi biliyordum. Ancak şu anki piyasa fiyatları ve oyuncu maaşları o dönemin çok üzerinde. En önemli konu şu: Şu anda Türkiye'deki üç büyük kulübün oyuncularına ödediği paralar, Premier League'deki orta ve alt sıra takımlarının ödediği rakamların bile üstünde."