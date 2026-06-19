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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Ersin Destanoğlu'na teklif

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Ersin Destanoğlu'na teklif

19.06.2026 17:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Ersin Destanoğlu'na teklif

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hull City'nin Beşiktaş ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptığı iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig'e geri dönen Hull City, yeni sezonun transfer ve kadro planlaması devam ediyor. Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Hull City'de gündeme gelen son isim Ersin Destanoğlu oldu.

Beşiktaş altyapısından yetişen milli futbolcunun sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek. beIN Sports'un haberine göre; Hull City, Ersin Destanoğlu'na resmi teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

Ersin Destanoğlu, gelen teklifleri değerlendirirken Beşiktaş'ın da oyuncuyla bir kez daha görüşeceği aktarıldı. Yapılacak son görüşmelerin ardından 25 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili kararını vereceği kaydedildi.

13 YILDIR BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan ve 2013'te siyah-beyazlı takımın altyapısına katılan Ersin Destanoğlu, 2018'de A takıma yükseldi. 

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımda 204 maça çıkarken kalesinde 242 gol gördü. Milli kaleci, 63 maçta ise gole izin vermedi. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası (2) ve Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #hull city #ersin destanoğlu

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