Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Hull City evinde, normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Doncaster'e 5-4 mağlup olarak turnuvadan elendi.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Hull City evinde İngiltere 2. Lig ekibi Doncaster Rovers'i ağırladı.
The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Doncaster'in golünü 51. dakikada Luke Molyneux kaydetti. Hull City'nin golü ise 80. dakikada Gustavo Puerta'dan geldi.
120 dakikanın sonucunda eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarında Hull City, Doncaster'e 5-4 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Doncaster, FA Cup'ta tur atladı. Hull City ise turnuvaya veda etti.
JOAO PEDRO 120 DAKİKA OYNADI
Hull City'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.
ABDÜLKADİR KADROYA ALINMADI
Öte yandan Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, bu maçın kadrosunda yer almadı.
Etiketler: #hull city #Doncaster #İngiltere FA Cup
Spor Haberleri
- Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti
- Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
- Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!
- Acun Ilıcalı ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
- Dünyaca ünlü yıldızın yerine Hakim Ziyech!
- Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi!
- Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
- Sivasspor'dan 2 transfer birden!
- Sivas'ta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği