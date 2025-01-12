Hull City, penaltılarda kupaya veda etti

Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:12

Güncelleme: 12.01.2025 - 18:13

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Hull City evinde İngiltere 2. Lig ekibi Doncaster Rovers'i ağırladı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Doncaster'in golünü 51. dakikada Luke Molyneux kaydetti. Hull City'nin golü ise 80. dakikada Gustavo Puerta'dan geldi.

120 dakikanın sonucunda eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarında Hull City, Doncaster'e 5-4 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Doncaster, FA Cup'ta tur atladı. Hull City ise turnuvaya veda etti.

JOAO PEDRO 120 DAKİKA OYNADI

Hull City'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.

ABDÜLKADİR KADROYA ALINMADI

Öte yandan Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, bu maçın kadrosunda yer almadı.