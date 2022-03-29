Hull City teknik direktörü Şota Arveladze: Premier Lig'e yükseltmek istiyorum

29 Mart 2022 Salı, 13:43

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.

Kısa süre önce Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin teknik direktörü olan ve Türkiye'de de önemli işlere imza atan tecrübeli isim Şota Arveladze, takımın durumu, hedefleri ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmediğini belirten Şota Arveladze, gereken puanları toplayarak bu sezonu iyi bir yerde bitireceklerine inandığını ifade etti.

"TRABZONSPOR ADINA MUTLUYUM"

Süper Lig ile ilgili olarak Trabzonspor'un şampiyon olmasını beklediğini söyleyen Şota; "Trabzonspor adına çok mutluyum. Tüm Trabzon şehrinin bu özel kupayı gerçekten geri kazanmasını bekliyorum" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Hull City'yi zor bir dönemde devralan takımın ligde kalması anlamda adeta savaşan Şota; "Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmedim. Ama sahip olduğumuz oyuncular ve kadromuzla kulübün tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz ve gereken puanları toplayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ACUN'A YARDIM ETMEK HARİKA"

Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Şota; "Acun Ilıcalı'nın İngiltere macerasında ve bu yeni mücadelesinde onunla beraber olmak ve Acun'a yardım etmek gerçekten harika. Burada yapılacak daha çok şey var. Acun ile birlikte Hull City istediği yere ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.

"PREMİER LİG'E YÜKSELTMEK İSTİYORUM"

49 yaşındaki Gürcü teknik direktör, "Takım olarak iyi şartlarımız var. Bu sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sonrasında Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Acun Ilıcalı ile birlikte planlamalar yapıyoruz. Tek hedefim, hayalim Premier Lig'e bu takımı çıkarmak" dedi.