Sport yazdı: Barcelona, Arda Güler'i takibe aldı

29 Mart 2022 Salı, 12:18

Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde tırmanmaya başlayan Arda Güler, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında özellikle dikkatleri üzerine topladı. Deplasmanda oynanan maçta Çekya basınının dikkatini çeken Arda Güler'e övgüler yağdı.

"KİMİLERİ ONDA GUTI'Yİ GÖRÜYOR"

Çekya basını Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından "Kimileri onda Real Madridli efsane futbolcu Guti’yi görüyor. Ayrıca tekniğiyle takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu’nu andırıyor. Bir gün Real Madrid forması giyebileceği bile söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.