Hull City-Watford maçına 18 dakika kala erteleme kararı!

Hull City, güvenlik endişeleri nedeniyle Watford ile oynayacağı Championship maçını başlama saatinden 18 dakika önce erteledi.

İngiliz futbolu, bu hafta sonu Birleşik Krallık genelinde yaşanan dondurucu soğukların etkisinde kaldı ve birçok EFL ve Ulusal Lig maçı iptal edildi.

HULL CITY'DEN AÇIKLAMA

Hull City'den yapılan açıklamada, MKM Stadyumu'ndaki sahanın oynanabilir durumda olduğunu, ancak çevredeki alanlarda güvenlik endişelerine neden olan sorunlar olduğunu belirtildi.

Hull City'nin Watford ile oynayacağı Championship maçı, oyuncuların güvenliği nedeniyle ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanını çevreleyen bölgeler güvenli olmadığına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.