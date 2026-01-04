Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hull City-Watford maçına 18 dakika kala erteleme kararı!

Hull City-Watford maçına 18 dakika kala erteleme kararı!

4.01.2026 19:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hull City-Watford maçına 18 dakika kala erteleme kararı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 26. haftasında oynanacağı Watford mücadelesinin ertelendiğini açıkladı.

Hull City, güvenlik endişeleri nedeniyle Watford ile oynayacağı Championship maçını başlama saatinden 18 dakika önce erteledi.

İngiliz futbolu, bu hafta sonu Birleşik Krallık genelinde yaşanan dondurucu soğukların etkisinde kaldı ve birçok EFL ve Ulusal Lig maçı iptal edildi.

HULL CITY'DEN AÇIKLAMA

Hull City'den yapılan açıklamada, MKM Stadyumu'ndaki sahanın oynanabilir durumda olduğunu, ancak çevredeki alanlarda güvenlik endişelerine neden olan sorunlar olduğunu belirtildi.

Hull City'nin Watford ile oynayacağı Championship maçı, oyuncuların güvenliği nedeniyle ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanını çevreleyen bölgeler güvenli olmadığına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #hull city #İngiltere Championship #Watford

İlgili Haberler

Ruben Amorim'den istifa yanıtı: 'Başka biri gelip...'
Ruben Amorim'den istifa yanıtı: 'Başka biri gelip...' Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 1-1 berabere kaldıkları Leeds United maçının ardından görüşlerini aktardı.
Joey Veerman ilk kez açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gitmedim çünkü...'
Joey Veerman ilk kez açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gitmedim çünkü...' Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Hollandalı oyuncu Joey Veerman, PSV Eindhoven'da devam etme nedenini açıkladı.
Yukatel Merkezefendi Belediyesi kendi evinde kazandı!
Yukatel Merkezefendi Belediyesi kendi evinde kazandı! Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında kendi evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 mağlup etti.