Yukatel Merkezefendi Belediyesi kendi evinde kazandı!

4.01.2026 18:24:00
Güncellenme:
AA
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında kendi evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli

1. Periyot: 23-27

Devre: 52-44

3. Periyot: 83-67

Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

İlgili Konular: #Basketbol Süper Ligi #Onvo Büyükçekmece Basketbol #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

