Cumhuriyet Gazetesi Logo
Joey Veerman ilk kez açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gitmedim çünkü...'

Joey Veerman ilk kez açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gitmedim çünkü...'

4.01.2026 18:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Joey Veerman ilk kez açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gitmedim çünkü...'

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Hollandalı oyuncu Joey Veerman, PSV Eindhoven'da devam etme nedenini açıkladı.

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman, PSV Eindhoven'da kalmasının gerekçelerini açıkladı.

ESPN'e konuşan Joey Veerman, "Sadece mutluyum. Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum" dedi.

"TRANSFERDEN VAZGEÇTİM"

Hollandalı orta saha, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Veerman, "Prensip olarak, sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu, çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Joey Veerman

İlgili Haberler

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi! Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamladı.
Leeds United - Manchester United maçında kazanan çıkmadı!
Leeds United - Manchester United maçında kazanan çıkmadı! Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.
Yukatel Merkezefendi Belediyesi kendi evinde kazandı!
Yukatel Merkezefendi Belediyesi kendi evinde kazandı! Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında kendi evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 mağlup etti.