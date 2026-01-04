Joey Veerman ilk kez açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gitmedim çünkü...'

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman, PSV Eindhoven'da kalmasının gerekçelerini açıkladı.

ESPN'e konuşan Joey Veerman, "Sadece mutluyum. Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum" dedi.

"TRANSFERDEN VAZGE ÇT İM"

Hollandalı orta saha, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Veerman, "Prensip olarak, sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu, çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı" sözleriyle konuşmasını noktaladı.