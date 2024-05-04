Hull City, Premier Lig fırsatını kaçırdı!

Hull City, İngiltere Championship'in son haftasında deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte play-off dışında kalan Hull City, Premier Lig hayallerini sonraki sezona erteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:37
Hull City, Premier Lig fırsatını kaçırdı!
Abone Ol google-news

Plymouth ile Hull City, İngiltere Championship'in 46. haftasında Home Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kaybederken play-off potasının da dışında kaldı.

HULL CITY PLAY-OFF'A GİDEMEDİ

Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti. Kazanması durumunda play-off için West Bromwich'in maçını kaybetmesini bekleyecek olan Hull City, sahadan mağlup ayrılarak West Bromwich karşılaşmasına bakmaksızın play-off dışı kaldı.

PREMIER LİG HAYELLERİ SONRAKİ SEZONA KALDI

Hull City, İngiltere Championship'i 70 puanla 7. sırada tamamladı. Play-off potasına giren Norwich City'nin 3 puan gerisinde 1 basamak altında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.


hull city haberleri İngiltere Championship haberleri Plymouth haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan Miha Zajc itirafı: 'Hull City'yi devraldığımda...'

Acun Ilıcalı'dan Miha Zajc itirafı: 'Hull City'yi devraldığımda...'
3 kez geriye düşen Hull City pes etmedi: Play-off umutlarını sürdürdü!

3 kez geriye düşen Hull City pes etmedi: Play-off umutlarını sürdürdü!
Hull City play-off iddiasını sürdürdü!

Hull City play-off iddiasını sürdürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İnci Taneleri'nin yeni ismi ünlü oyuncunun kardeşi oldu

İnci Taneleri'nin yeni ismi ünlü oyuncunun kardeşi oldu
Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Terazi burcu yorumu
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!
Gülcan Arslan, ‘Sandık Kokusu’nda izleyicilerle buluşuyor!

Gülcan Arslan, ‘Sandık Kokusu’nda izleyicilerle buluşuyor!
Survivor All Star'da beklenmeyen değişiklik... Acil durum konseyinde kararı Acun Ilıcalı verdi!

Survivor All Star'da beklenmeyen değişiklik... Acil durum konseyinde kararı Acun Ilıcalı verdi!
Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Başak burcu yorumu
En hızlı aşık olan 4 burç: Bu burçlar göz açıp kapanınca aşık oluyor

En hızlı aşık olan 4 burç: Bu burçlar göz açıp kapanınca aşık oluyor
Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu