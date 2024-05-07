Premier Lig şansını kaçırmışlardı: Hull City'de flaş ayrılık!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:13
Premier Lig şansını kaçırmışlardı: Hull City'de flaş ayrılık!
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İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada bitirerek Premier Lig'e katılma şansını kaçıran Hull City'de, teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrıldı.

Hull Live'ın haberine göre; ligin son maçında deplasmanda Plymouth'a 1-0 yenilen Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, Home Park'taki karşılaşmanın ardından Rosenior'la konuştu ve ardından bugün 39 yaşındaki teknik adamla bir kez daha görüşerek ayrılık kararını bildirdi.

İngiliz takımında yeni teknik adamın 2024/2025 sezonunu planlamak ve sezon öncesi antrenmanların Haziran sonunda başlaması için mümkün olan en kısa sürede belirlenmesi bekleniyor.


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