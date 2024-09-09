Hull City'den Steven Alzate takviyesi!

İngiltere Championship ekibi Hull City, 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Steven Alzate'yi renklerine bağladı.

Hull City'den Steven Alzate takviyesi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 23:18

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, dikkat çeken bir ismi kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi transfer ettiğini duyurdu.

51 MAÇTA 5 GOLE KATKI 

Kolombiyalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Steven Alzate, Brighton'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 51 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Steven Alzate #hull city #transfer #İngiltere Championship

İlgili Haberler

Hull City, galibiyete hasret kaldı!

Hull City, galibiyete hasret kaldı!
Hull City'den 5.5 milyon Euro'ya transfer!

Hull City'den 5.5 milyon Euro'ya transfer!
Hull City, Union Berlin'den Chris Bedia'yı kiraladı

Hull City, Union Berlin'den Chris Bedia'yı kiraladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler