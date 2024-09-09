Hull City'den Steven Alzate takviyesi!
İngiltere Championship ekibi Hull City, 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Steven Alzate'yi renklerine bağladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, dikkat çeken bir ismi kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi transfer ettiğini duyurdu.
51 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Kolombiyalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Steven Alzate, Brighton'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 51 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Steven Alzate #hull city #transfer #İngiltere Championship
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