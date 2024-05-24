Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü kaç yaşında, nereli?

Hulusi Belgü, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:16
Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü kaç yaşında, nereli?
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Yapılacak olan seçimlerde Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü'nün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü kaç yaşında, nereli?

HULUSİ BELGÜ KİMDİR?

Hulusi Belgü, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ise ABD'de San Diego National Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında ulusal ve uluslararası nakliye sektöründe çalışmıştır. Çeşitli firmalarda yöneticilik yapmış ve Etur Turizm Şirketi, Uluslararası Demir Ticaret AŞ ve Safir Gayrimenkul gibi şirketlerde faaliyet göstermiştir.

Ayrıca, İstanbul'daki Forum İstanbul AVM ve Türkiye genelindeki Forum Alışveriş Merkezleri'nin sahibidir. Multi Corporation'ın Türkiye iştirakinin temsilciliğini yapmış ve Multi Development Türkiye'de CEO olarak görev almıştır. 2013-2019 yılları arasında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde başkanlık yapmıştır.Özel yaşamında evli olan Belgü, üç çocuk babasıdır ve oğullarının adı Aleks ve Deivid'dir.


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