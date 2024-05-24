Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Milan'dan Stefano Pioli kararı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:19
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Milan'dan Stefano Pioli kararı!
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Bu sezon zirvenin gerisinde kalan Milan, dikkat çeken bir ayrılık kararı aldı.

İtalyan ekibi, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Milan, Fenerbahçe ile adı anılan Stefano Pioli'ye teşekkür ederek veda mesajı yayımladı.

238 MAÇTA GÖREV YAPTI

İtalyan devinin başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.

İtalyan teknik direktörün adı Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Hasan Arat ve ekibinin de Pioli için görüşme yapacağı öne sürüldü.


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