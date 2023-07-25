Hüseyin Türkmen'den Trabzonspor'a kötü haber

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:15

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:15

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen antrenman sırasında sakatlandı.

Hüseyin Türkmen

Bordo-mavililer resmi hesaptan yaptığı açıklamada; "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

Trabzonspor'da önceki günlerde yeni transfer Mislav Orsic de antrenmanda sakatlanmış ve Hırvat futbolcunun çapraz bağlarını kopararak 9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.