Hüseyin Yücel: “Yarım kalan hikayeyi tamamladık”

27 Nisan 2022 Çarşamba, 23:19

FIBA Avrupa Kupası Finali’nde Reggio Emilia’yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji’nde Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından konuştu.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Yücel, “Maçtan önce çok heyecanlıydık, şu anda aşırı mutluyuz. 2 sene önceden yarım kalan bir hikaye var dedik ve kupayı getireceğiz dedik. Ülkemize kupayı getirdik. Önümüzdeki hafta bayram. Çifte bayram yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu hikayeyi burada çok güzel neticelendirdik. Burada salondaki tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Bursa’nın ve Efes’in de maçları devam edecek. Onlara da başarılar diliyorum. Adım adım gitmek istiyoruz ve yazın güzel bir programla, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir program başarmak istiyoruz. 5 yıldan bu yana ilk kez böyle bir tribün önünde oynadık. Galibiyette en büyük katkı onlarındır. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

"KENARDA OLMAK EN AZ OYUNCULUK KADAR HEYECANLI"

Kenarda olmanın en az oyunculuk kadar heyecanlı olduğunu söyleyen yardımcı antrenör Ender Arslan ise, “Kenarda olmak da en az oyunculuk kadar büyük hak veriyor kazanınca. Bu kupanın başından bu yana favorisiydik ama favori olmak, kazanacağınız anlamına gelmiyor. Çok çalıştık ve kaza yapmamaya çalıştık. Oyuncularımız da sonuna kadar ciddiyetle oynadı ve kupayı getirdi. Büyük bir iş başardık. Benim de koçluk kariyerimin Avrupa Kupası’yla başlaması çok keyifli oldu” dedi. A Milli Takım’da Ergin Ataman’la birlikte görev alacak olmasına da değinen Arslan, “Ergin Hocam hedefimizin Avrupa şampiyonluğu olduğunu, en kötü madalya almak olduğunu söyledi. Onun olduğu her yerde iddia oluyor. Ben de açıkçası kadro kalitesine inanıyorum. İnşallah madalyayla başlayan bu yıl, yazın madalyayla devam eder” diyerek sözlerini tamamladı.

