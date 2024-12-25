Hüseyin Yücel'den flaş transfer açıklaması: 'Son aşamaya geldik'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:16

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:18

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık'taki olağanüstü genel kuruluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanlığa aday olan Hüseyin Yücel'in Halk TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sene başlarken Van Bronckhorst gelmeden önce ben Sergen Yalçın'ın gelmesi taraftarıydım. Başta başkan olmaz üzere başka yöneticiler çok sıcak bakmadı. Geldiğimiz noktada yine aklımdaki ilk isim Sergen Yalçın. Gidip görüşeceğim."

"BİZİM DE ŞARTLARIMIZ OLACAK"

"Sergen Yalçın 'Şartlarım var' demiş kendi yaptığı bir programda. Ama burası da 121 yıllık bir çınar. Beşiktaş'ın da bir duruşu var, vizyonu var, misyonu var. Bizlerin de şartları olacak. Masaya oturacağız, ortak bir noktada buluşursak tabii ki yol yürümek isteriz."

"SERGEN HOCA OLMAZSA B VE C PLANLARIMIZ MEVCUT"

"Bu algı da çok kötü. Serdal Adalı tarafında da bu algı oluştu. Beşiktaş'ın tek çaresi, dünyada hiçbir teknik direktör kalmamış gibi Sergen Yalçın'a muhtaç havası yaratıldı. 121 yıllık camia sadece Sergen Yalçın'a değil, kimseye muhtaç kalmamalı, kişilerden bağımsız bir şekilde devam etmeli. Yoksa Sergen hoca bizim efsanemiz. Sergen hoca ile anlaşamadığımız takdirde yerli başta olmak üzere B ve C planlarımız mevcut."

İLK İCRAAT TÜPRAŞ STADI'NDA ANTRENMAN

"Seçilirsem ilk olarak oyuncularla taraftarı helalleştirmek ve barıştırmak için Tüpraş Stadı'nda antrenmanı taraftarlara açacağım. İlk yapacağım iş bu olacak. İkinci yapacağım iş görev dağılımı. Özellikle sponsorluklar anlamında çok ciddi çalışmalar olacak. Camiayı birleştirmek için eski başkanlara telefon açacağım, bir yemek organizasyonu yapmayı planlıyorum. Maddi taraf kolay, paranız varsa çözersiniz. Ama manevi birlik ve beraberliği sağlamak çok zor."

"SEMİH'E YİNE TEKLİFLER GELECEKTİR, BUNLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Semih'e 15 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Akabinde bir tane de oyuncu vereceklerdi. Bonservissiz olarak bir sol bek vereceklerdi. 1 yıl da Semih kiralık olarak bedelsiz olarak oynayacaktı. Aston Villa'dan geldi teklif ama maalesef kabul görmedi. Bahsettiğimz liyakat ve öngörü önemli. Geldiğimiz noktada Semih'e yine teklifler gelecektir. Önümüzdeki süreçte bunları da değerlendireceğiz."

"MUSRATI'DE SON AŞAMAYA GELDİK, ZARAR OLURSA CEBİMDEN KARŞILARIM"

"Musrati'ye Arabistan'dan ciddi teklifler var. Son aşamaya kadar geldik. En basit tabiriyle, her ne kadar yüzde 100 sorumluluk bende olmasa dahi, Beşiktaş Kulübü Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar ziyan görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum."