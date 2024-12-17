Hüseyin Yücel'den Semih Kılıçsoy için transfer itirafı: 'Kabul ettiremedim'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 22:59

Güncelleme: 17.12.2024 - 22:59

Beşiktaş Başkanı ve seçimlerde aday olan Hüseyin Yücel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamasında Semih Kılıçsoy için gelen teklifi de açıkladı.

"ASTON VILLA, SEMİH İÇİN 15 MİLYONA ÇIKMIŞTI"

Hüseyin Yücel Transfer itirafında; "Semih Kılıçsoy'a Aston Villa'dan teklif geldi. Monchi'nin ilk teklifi 12 milyon Euro'ydu, sonra 15 milyon Euro'ya çıkmıştı. Semih 1 yıl da bizim takımımızda oynayacaktı. Ayrıca Diego Carlos'u mu Alex Moreno'yu mu istiyorsunuz diye sordular. Ben bunu kabul ettiremedim. Başkan, '15 milyon Euro az' dedi" ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN VE ARTHUR MASUAKU SÖZLERİ

Beşiktaş'ta tartışılan isimler için konuşan Yücel; "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi. Biz, Cenk Tosun'a yeni sözleşme önermedik. O da ekmek parası peşinde, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirdi. Giovanni van Bronckhorst, Cenk'i istemedi" açıklamasında bulundu.

HASAN ARAT PAYLAŞIMI

Hüseyin Yücel, Beşiktaş hesaplarından silinen 'Hoşça kal Başkanım' paylaşımı hakkında; "Ben sildirdim. Beşiktaş sosyal medyası, insanların kendi PR'larını yapacakları bir mecra değil. Camia ve taraftar da buna tepki göstermişti haklı olarak. Dün de bıçak kemiğe dayandı. Sosyal medya hesaplarının şifreleri alındı" sözlerini sarfetti.