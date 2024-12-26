Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı'ya sert tepki: 'Bunlar çok ucuz hareketler'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:55

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:57

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde yaşananlarla ilgili konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Ben öncelikle Altın Hanım'a teşekkür ediyorum. Bu dava sürecini kendisi bizzat takip ediyor ve tahliye kararı aldı. Tahliye kararının alınmasından sonra maalesef Serdal Adalı rol çalmaya, ucuz kahramanlık yapmaya çalıştı. Bunlar camiamıza yakışmıyor. Geldiğimiz noktada sorunlarımız çözülmüştü. Bu akşam saat 17.00 itibariyle biz tabelayı oraya asacaktık. Olayı gerginliği, sıkıntı varmış gibi bir noktaya taşındı. Yine kaos ortamı yaratılmaya çalışıyorlar. Herhangi bir sorun yok. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Galatasaraylı bir yönetim kurulu üyesini yönetimlerine aldılar. Bunu dağıtmak için burayı karıştırdılar. Allah'ın izniyle davayı kazandık. Tabelamız bu akşam asılıyor. Tüm gerekli işlemler yapılacak" ifadelerini kullandı.

'ORTAMI GERMEYE GEREK YOK'

Hüseyin Yücel, "Direnç gösterdiler. İş bitmiş, dava kazanılmış. Şu anda ortamı germeye gerek yok. Biz tabelamızı en düzgün şekilde oraya asacağız. Karşı tarafın direnç göstermesi için kışkırtmaya gerek yok. Serdal Adalı ve ekibi orayı basmışlar gibi... Haklı olduğumuz davada haksız çıkacağız neredeyse, bu da çok üzücü" sözlerini sarf etti.

'BUNLAR ÇOK UCUZ HAREKETLER'

Serdal Adalı ile konuştuğunu belirten Yücel, "Serdal Adalı beni aradı, 'Ekibine talimat ver, tabelayı asalım' dedi. Ben, 'Sıkıntı yok, tabela asılacak, gerginliği arttırmayalım' dedim. Hala oradalar sanırım. Sıkıntı yok. Birlikte assınlar hatta. Bunlar çok ucuz hareketler" sözlerini sarf etti.

SEÇİM İÇİN AÇIKLAMASI

Hüseyin Yücel, son olarak seçimle ilgili, "Günün sonunda kazanan Beşiktaş olacak. Ben sayın kongre üyelerine çağrıda bulunuyorum, lütfen gelip oy kullansınlar. Herkes elini taşın altına koyuyor. Ricam, gelip oy kullanmaları yönünde" diye