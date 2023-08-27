Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu

İspanyol ekibi Deportivo Alaves, Ianis Hagi'yi kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:56
Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu
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Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin yeni adresi İspanya oldu.

La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves, Rumen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Hagi için yapılan kiralık sözleşmede satın alma opsiyonuyla ilgili bilgi yer almadı.

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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