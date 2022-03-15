İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Barcelona'ya 'hoş geldin' paylaşımı

15 Mart 2022 Salı, 19:43

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Katalan devi Barcelona'yı konuk edecek. 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Barcelona'nın Türkiye resmi hesabı, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerinin yer aldığı paylaşıma, cevap verdi.

İmamoğlu paylaşımında, "Bienvenidos a la ciudad mas hermosa del mundo" (Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz) ifadelerini kullandı.

Bienvenidos a la ciudad mas hermosa del mundo. https://t.co/aMtzbMclHw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2022

Galatasaray da rakibine “Sizi İstanbul’un en güzel manzarasında ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadeleriyle stadının coşku dolu fotoğrafıyla yanıt verdi.