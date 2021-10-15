İBBSK Kadın Buz Hokeyi Takımı Deniz İnce'ye emanet

15 Ekim 2021 Cuma, 18:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni oluşturulan kadın buz hokeyi takımının başına Erkek Buz Hokey Milli Takım antrenörü Deniz İnce’yi getirdi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Fatih Keleş, voleybol atletizm ve halterin ardından kadınlara verdikleri desteği buz hokeyinde de sürdürdüklerini ifade ederek, "Süper Lig'de yarışacağımız sezona hazırlanıyoruz. 3 sporcumuzla güzel bir ilke imza atıyoruz. Kadınlara verdiğimiz desteği tüm branşlarda olduğu gibi buz hokeyinde de vermeye devam edeceğiz. Kadınlara fırsat eşitliğinin tanındığı branşlarda kadın sporcuların daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Tüm branşlarımızda kadın sporcuları en güzel imkanlarla en güzel tesislerle en iyi hocalarla buluşturup onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizim misyonumuz sorumluluğumuz bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Tuğçe Melis Demir İstanbul BBSK’da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek; “İBBSK en profesyonel kulüplerden birisi. Gerek sağlık ekibi, gerek tesisteki her türlü imkan bizim için çok değerli. Hepimiz adına güzel bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.

İyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten Alara Lökbaş da “İBBSK yer almaktan çok mutlu oldum. Bol antrenmanlı bol başarı dolu bir sezon geçirmek istiyorum. İnşallah böyle devam eder" açıklamasını yaptı.

Dilara Lökbaş ise hayırlı olmasını temenni ederek, güzel başarılar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Bu arada Süper Lig’de mücadele edecek erkek takımının başına A Erkek Milli Takım Antrenörü Deniz İnce getirildi.

Fatih Keleş, buz hokeyini geliştirmek istediklerini söyleyerek; "Aynı zamanda milli takım hocamız. Dolayısıyla biz de buz hokeyini ne kadar istediğimizi arzuladığımızı biraz da göstermek amacıyla böyle değerli bir hocayla çalışmak istedik. Hem kulübümüzde buz hokeyini geliştirmek adına çok güzel işler yapacağız birlikte. Kendisinden beklentimiz yüksek. Kulüp ve yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa ne yapabiliyorsak yanında olacağız ve katkı sunacağız. Güzel bir sezon olsun. Sakatlık hastalık olmadan güzel bir sezon umuyorum" şeklinde konuştu.

Antrenör Deniz İnce de İBBSK buz hokeyi takımına katıldığı için çok heyecanlı olduğunun altını çizerek, "Profesyonelce sporun arkasında duran İstanbul BBSK ile hayallerimiz, Türk buz hokeyini bir yerlere getirebilmek. Bunun hem kulüp bazında hem milli takımlar bazında için çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerek altyapılar gerek üst takımlarda hepsinde bir buz hokeyi kültürünü oturtup ileriye yönelik çalışmalar yapıp İstanbul'un ismini uluslararası arenada buz hokeyinde duyurmak için elimizden geleni yapacağız. " dedi.